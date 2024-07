Trump llama a votar a cristianos y portadores de armas por igual

West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 27 de julio 2024.- El candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, llamó a votar a cristianos y portadores de armas de fuego por igual, en las elecciones del próximo mes de noviembre.

“Los cristianos tienen que votar. No quiero regañarlos, pero los cristianos no votan tanto como deberían. No son grandes votantes (…) Las personas que poseen armas y rifles no son grandes votantes. Tienen que votar. Si no votan, no vamos a ganar las elecciones. Si votan, vamos a ganar de manera aplastante”, dijo el expresidente de Estados Unidos.

Lo anterior, durante un mitin con simpatizantes de la fe cristiana, en la ciudad de West Palm Beach, en Florida, en donde reiteró en varias ocasiones el “enorme” poder que tienen los cristianos y pidió a ese grupo religioso que diesen una “oportunidad” al Partido Republicano.

“Tienen que salir, al menos en esta elección. Simplemente dennos la oportunidad y llévennos a esa hermosa Casa Blanca. Voten por sus congresistas y senadoras. Cambiaremos este país para mejor”, declaró Trump.

Asimismo, volvió a describir a su posible rival en la contienda presidencial, Kamala Harris como una extremista radical de izquierda y la calificó de demasiado liberal en materia de inmigración y aborto.

Y en cambio, se describió como la figura opuesta y aseguró que sellaría la frontera en su primer día como presidente y que apoya las regulaciones del aborto.