Texanas muestran apoyo a Harris; buscan la protección de sus derechos reproductivos

Austin, Texas, Estados Unidos, a 26 de octubre 2024.- Un gran número de mujeres que residen en el estado de Texas se movilizaron a un mitin en favor de la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, en la búsqueda de que se les regresen sus derechos reproductivos, como el aborto, tras casi 50 años de su prohibición en la entidad.

La ciudadana Bernandine Gatling, de 67 años de edad, recordó a medios de comunicación que aun recuerda que cuando ella tenía 16, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en contra de la interrupción del embarazo, el cual prevalece hasta el día de hoy.

“Se siente como si quisieran volver a los tiempos de la esclavitud; quieren arrebatarnos el privilegio de tomar nuestras propias decisiones y someternos”, dijo.

Por su parte, Hailey Wyatt, de 19 años comentó que la vicepresidenta de Estados Unidos, la inspiró a buscar una carrera profesional como fiscal de su estado; además, manifestó que la falta de acceso a derechos reproductivos en Texas le causa “gran preocupación”.

“Si me llegara a embarazar y no pudiera cuidar de ese niño porque no tengo los medios para ello, acabaríamos los dos en bancarrota y sin hogar”, contó la joven.