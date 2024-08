Terrorismo fija la mira en conciertos de Taylor Swift: Cancelan shows en Austria y detienen a 3 sospechosos

Viena, Austria, a 8 de agosto de 2024.- El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, aseguró este jueves que "se ha evitado una tragedia" al cancelar los conciertos de Taylor Swift en Viena, luego de la detención de un sospechoso que tenía la intención de hacerse inmolar el jueves o viernes frente al estadio en el que iba a celebrarse el concierto de la cantante inglesa.



"Se ha evitado una tragedia" en los conciertos de Swift pero la situación es "seria", aseguró Karner, que indicó que el principal sospechoso ha confesado sus planes y tenía muy avanzada la fabricación del explosivo. La Policía no busca a otros sospechosos, pero las investigaciones continúan.



El objetivo, según el servicio austríaco de Inteligencia interior, era "matarse a sí mismo y a una gran multitud en el concierto previsto para hoy o mañana". Después de conocerse las detenciones, Taylor Swift anunció ayer la cancelación de los tres conciertos previstos en la capital austríaca.



Según los investigadores, existen tres detenidos, un cabecilla de 19 años, un segundo sospechoso de 17 años que había sido recientemente contratado como integrante del dispositivo de seguridad privada del concierto, y un tercer menor de 15 años.



El joven de 17 años fue detenido por equipos antiterroristas en las inmediaciones del estadio Ernst Happel y, al parecer, pretendía facilitar las acciones del cabecilla.



En los registros se encontraron diversas sustancias, incluyendo peróxido de hidrógeno así como dispositivos técnicos y materiales para la fabricación de bombas, como detonadores, cables y máquinas para iniciar una explosión.



Entre el material incautado, según la Policía, también hay una sirena policial que se sospecha se pretendía usar para abrirse camino y facilitar la llegada al lugar del atentado o la huida.



Los detenidos se habían centrado en los planes de atentado desde finales de julio y el cabecilla de la célula había jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico.



El joven de 19 años detenido en Ternitz, a 65 kilómetros de Viena, renunció a su trabajo el 25 de julio y declaró que "tenía grandes planes para el futuro", según explicó a la prensa Franz Ruf, director general de Seguridad Pública.



"Desde entonces, se ha centrado en los preparativos para un atentado terrorista", agregó Ruf, que indicó que, además, habían tomado medidas para cambiar su aspecto físico.



"Los resultados de la investigación muestran que se utilizó peróxido de hidrógeno como precursor en la fabricación de explosivos, y este explosivo fue efectivamente fabricado. El principal sospechoso de diecinueve años ha confesado todo", agregó el responsable policial.



Ruf indicó que la Policía no busca a más sospechosos ni existen otros indicios concretos, pero subrayó, al igual que Karner, que de momento no hay que bajar la guardia y las investigaciones deben seguir.



El director del servicio de inteligencia interna (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, confirmó que la investigación se produjo gracias a información de servicios secretos extranjeros y dijo que los jóvenes, especialmente el de 19 años, se habían radicalizado en internet.



"Consumía y difundía mucha propaganda, y como vimos tras la incautación de su teléfono móvil ayer, también descargaba y compartía constantemente instrucciones para la fabricación de bombas", explicó.



"Se había informado sobre la fabricación de bombas y los materiales necesarios, y durante el allanamiento de su casa ayer se encontró mucho material", agregó.



En la confesión del yihadista de 19 años se indica que, además de los explosivos, pretendían atacar con armas blancas a los seguidores de Swift que se encontraban a las afueras del estadio donde se iba a celebrar el concierto.



El objetivo, según Haijawi-Pirchner, era "matarse a sí mismo y a una gran multitud en el concierto de hoy o mañana".



El director del DSN indicó que aunque no hay más sospechosos huidos, es posible que personas en el entorno de los detenidos supieran de sus planes y es necesario seguir indagando.