Suspenden juicio contra Donald Trump

Georgia, Estados Unidos, a 5 de junio de 2024.- Este miércoles, un tribunal de apelaciones de Georgia suspendió el juicio penal del ex presidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.

El Tribunal de Apelaciones de Georgia emitió una orden que impedía que el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, continúe con las mociones previas al juicio mientras se resuelve la apelación.

El proceso no se retomará hasta que no haya una decisión sobre la petición del ex mandatario de descalificar a la fiscal de ese caso, Fani Willis, por un supuesto conflicto de intereses, según la decisión firmada por esa corte.

El tribunal tendrá hasta mediados de marzo para emitir una decisión, y la parte perdedora podrá entonces presentar una apelación ante la Corte Suprema de Georgia.

Esta orden afecta Trump y a ocho acusados, por lo que se complica de que el proceso tenga lugar antes de las presidenciales del próximo 5 de noviembre.