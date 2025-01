Robert F. Kennedy Jr., candidato al departamento de Salud de EEUU asegura que no es antivacunas

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de enero 2025.- Robert F. Kennedy Jr., nominado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir el Departamento de Salud, declaró ante el Pleno del Senado que “no es antivacunas”, pero sí se considera alguien de la seguridad.

"Las noticias han afirmado que soy antivacunas o antiindustria. Pues bien, no soy ni lo uno ni lo otro; estoy a favor de la seguridad. Trabajé durante años para concienciar sobre el mercurio y los productos químicos tóxicos del pescado, pero eso no me convirtió en antipescado. Todos mis hijos están vacunados, y creo que las vacunas tienen un papel fundamental en la atención sanitaria", afirmó el hijo del senador Robert F. Kennedy.

Para reforzar su declaración, el sobrino del ex presidente John F. Kennedy citó un libro que escribió en 2014 ante los senadores que deben confirmarlo en el cargo: "La primera línea de esto dice 'no soy antivacunas', y la última línea dice 'no soy antivacunas'".

"En mi labor de abogacía he perturbado a menudo el statu quo formulando preguntas incómodas. No voy a disculparme por ello. Tenemos enormes problemas de salud en este país que debemos afrontar con honestidad”, dijo Kennedy Jr.

Asimismo, se dedicó a refutar las afirmaciones de que es un escéptico de las vacunas a pesar de un extenso historial registrado de vinculación de diversos biológicos con el autismo infantil.

Existen registros de su oposición a las vacunas como una declaración en la que asegura que estos métodos no son ni seguros ni efectivos e incluso llegó a propagar teorías conspirativas negacionistas del sida, que afirman que el VIH no causa esa condición autoinmune.