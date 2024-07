Reitera Biden que sigue en campaña, a pesar de dos "lapsus" más; confunde a Zelenski con Putin

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de julio 2024.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró en rueda de prensa que no piensa bajarse de la contienda presidencial y aseguró que los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le piden que venza a Donald Trump en noviembre.

“No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga ‘Joe, no te postules’. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar”, afirmó Biden en la rueda de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington.

No obstante, durante su encuentro con medios de comunicación, el mandatario estadounidense sufrió de nueva cuenta un par de confusiones, así como en una reunión con representantes de la OTAN.

En una primera instancia, el jefe del Estado estadounidense, confundió a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski con Vladimir Putin y en la segunda ocasión, llamó a la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, con el apellido de Donald Trump.

Por otra parte, Biden reconoció que sí hay otros demócratas que pueden vencer al candidato del Partido Republicano, pero aseveró que solo abandonaría la contienda “si me dijeran que no hay manera de que pueda ganar”.