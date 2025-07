Rechaza Lula da Silva la amenaza arancelaria de Trump y dice que es un “chantaje inaceptable”

Río de Janeiro, Brasil, a 17 de julio de 2025.- Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de aranceles del 50 por ciento a productos brasileños a partir del 1 de agosto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió un mensaje a través de sus redes sociales en que el rechaza esta medida, además de que la calificó como un “chantaje inaceptable”.

“Esperábamos una respuesta, y lo que vino fue un chantaje inaceptable, en forma de amenazas a las instituciones brasileñas, y con informaciones falsas sobre el comercio entre Brasil y Estados Unidos”, expresó Lula da Silva.

Aunque no mencionó al ex presidente Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño dijo que no está de acuerdo con que la amenaza arancelaria esté relacionada con el juicio que enfrenta el líder ultraderechista por un golpe de Estado, por lo que indicó que querer interferir en la justicia brasileña atenta contra la soberanía nacional.

“Mi indignación es aún mayor por saber que ese ataque a Brasil tiene el apoyo de algunos políticos brasileños; son los verdaderos traidores de la patria; apuestan en el “cuanto peor, mejor, no les importa la economía del país ni los daños causados a nuestro pueblo”.

Asimismo, aseguró que el gobierno mantiene el dialogo con el sector productivo, con la finalidad de encontrar soluciones a las crisis por los aranceles.

“Somos un país de paz, sin enemigos; creemos en el multilateralismo y en la cooperación entre las naciones, pero que nadie se olvide: Brasil tiene un único dueño, el pueblo brasileño”, concluyó.