Qatar se retira como mediador en conflicto bélico entre Gaza e Israel

Doha, Qatar, a 9 de noviembre 2024.- Qatar se retiró como mediador internacional en el conflicto bélico entre Israel y un grupo extremista de Palestina en Gaza, luego de varios meses de intentar lograr un acuerdo de cese al fuego.

La noticia fue desvelada por una funcionaria del Gobierno qatarí, que señaló que la oficina de Hamas en Doha “ya no tiene razón de ser”, sin decir explícitamente si será cerrada.

Por petición de Estados Unidos, Qatar anunció a Hamás que su oficina diplomática en la ciudad capital del reino qatarí debe cerrar.

“Un funcionario estadounidense dijo a The Times of Israel que la ejecución por parte de Hamas del rehén estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin junto con otros cinco cautivos a fines de agosto y el posterior rechazo de más propuestas de alto el fuego son lo que llevó a la administración a cambiar su enfoque respecto a la presencia continua del grupo terrorista en Doha, considerándola ‘ya no viable ni aceptable’”, indicó la fuente gubernamental.