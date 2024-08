Por una falta ética, Corte cesa al premier tailandés, Srettha Thavisin

Bangkok, Tailandia, a 14 de agosto 2024.- La Corte Constitucional de Tailandia cesó al primer ministro de su país, Srettha Thavisin y a todo su gobierno, por cometer una “falta ética”.

La denuncia presentada contra el ex mandatario fue presentada por un grupo de exsenadores nombrados por la antigua junta militar de Tailandia.

Por lo que tras debatir el recurso legal, los jueces del alto tribunal consideraron con cinco votos a favor y cuatro en contra que Thavisin infringió las reglas éticas al nombrar como ministro de su gabinete a un abogado con una condena por corrupción.

"Respeto el veredicto. Reitero que durante el casi un año que he estado en el cargo, he intentado con buenas intenciones liderar el país con honestidad", declaró el ahora ex primer ministro.

El juez Punya Udchachon aseguró que el primer ministro "no tuvo honestidad e infringió los principios éticos" al nombrar como ministro a Pichit Chuenban, que había sido condenado en 2008 a seis meses de cárcel.