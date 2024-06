Patrulla Fronteriza usa altavoces para disuadir a migrantes de cruzar hacia EEUU

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 1 de junio 2024.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP), comenzó a utilizar altavoces para hablar con los migrantes y disuadirlos de intentar cruzar hacia territorio estadounidense de manera irregular.

“Queremos que vayan al puente y pidan su asilo político, no pueden entrar por aquí. Es ilegal entrar por aquí, si entran por aquí van a ser fichados, no queremos hacer eso. ¿Escuchan? ¿Entienden? Aquí no estamos para dar asilo político”, expresó uno de los agentes.

Asimismo, el operario de seguridad, les aseguró que ellos se encargarán de que no entren a EEUU de manera ilegal, y les pidió que lo intenten de la manera “correcta”, es decir con los documentos requeridos por ley o como un refugiado.

Cabe señalar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el gobernador de Texas, había tomado una ruta “menos agresiva” ante la creciente llegada de migrantes que intentan cruzar por la Puerta Fronteriza 40, entre Ciudad Juárez y El Paso.