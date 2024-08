ONU suspende labores humanitarias en Gaza por orden de evacuación israelí

Deir al Balah, Franja de Gaza, a 26 de agosto 2024.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció que detuvo sus labores humanitarias en la Franja de Gaza, luego de que el Ejército Israelí lanzó una nueva orden de evacuación en la ciudad de Deir al Balah, ubicada en el centro del enclave palestino.

"Esta mañana hablé con mi consejero de seguridad en el terreno y le pregunté: ¿hay operaciones esta mañana?, y me dijo 'no, imposible'", aseguró un funcionario, quien pidió el anonimato.

Asimismo, indicó que su razón fue, la orden de evacuación de la zona en donde la mayor parte del personal humanitario se encuentra, luego de tener que salir de la ciudad de Rafah por la ofensiva del Estado judío.

"Se debe a las órdenes de evacuación de ayer (domingo) que afectan a la zona de Deir al Balah, donde habíamos desplazado a la mayor parte de nuestro personal y nuestras operaciones tras la orden de evacuación de Rafah hace unos meses… Esto nos lleva al punto en que no podemos funcionar. No se trata de una decisión de interrumpir las operaciones, pero a nivel práctico, no podemos funcionar", agregó la fuente citada.