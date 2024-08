Muere a los 117 años María Branyas, la persona más longeva del mundo

Barcelona, España, 20 de agosto del 2024.- María Branyas Morera, mujer que desde hace un año era la persona más longeva del mundo y la octava más anciana de la historia, perdió la vida en España a la edad de 117 años y 168 días, según confirmó su familia.

Los restos de María fueron incinerados el martes, luego de fallecer dormida durante la mañana del lunes, según externó su hija más pequeña, quien tiene 80 años de edad.

La persona más longeva del mundo se encontraba en la residencia Santa María del Tura de Olot (noreste) cuando murió de forma natural, en la que vivía desde hacía unas dos décadas, y poco después en su cuenta de X, que lleva uno de sus yernos y que cuenta con más de 18 mil 400 seguidores, se escribió un mensaje.

“Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor” (Tagore). Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocías, allí donde vaya seré feliz, pues de alguna manera os llevaré siempre conmigo”, fue lo que se externó.

Cabe destacar que el récord de longevidad lo ostenta la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997, que vivió exactamente 122 años y 164 días; le siguen la japonesa Kane Tanaka, que vivió 119 años y 107 días; la norteamericana Sara Knauss, con 119 años y 97 días de vida, y, con 118 años y 340 días, la también francesa Lucile Randon.