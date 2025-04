Migrante guatemalteco es detenido de forma violenta por agentes de ICE, en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos, a 16 de abril de 2025.- Juan Francisco Méndez, un inmigrante guatemalteco fue detenido violentamente por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en New Bedford, en Massachusetts.

El operativo causó indignación en redes sociales, luego de que se viralizara el video donde se muestra cómo varios agentes rodean el automóvil de Juan Méndez, quien viajaba junto a su esposa. Le insisten en que descienda del vehículo, pero los agentes comienzan a romper las ventanas del lado del conductor y lo sacan a la fuerza.

De acuerdo con ICE, Juan Méndez tenía una orden de deportación vigente y fue arrestado en el marco de una operación, pero éste se resistió. Sin embargo colectivos pro migrantes desmintieron dicha versión.

Mientras que la esposa del migrantes guatemalteco narró que cuando los agentes los rodearon se refirieron a él como Antonio, un nombre que pertenece a otro residente del edificio donde viven, por lo que pensó se trataba de una consusión.

"Tres agentes de ICE retuvieron a mi esposo. Nos sacaron injustamente. Intenté hablar con ellos y preguntarles si tenían una orden para detenerlo. No respondieron ni me mostraron nada. No tenían ninguna razón para arrestarlo. Hemos estado siguiendo las reglas de este país. Estamos haciendo las cosas bien. Por eso tenemos una abogada", relató la esposa de Juan Méndez.