Maduro impide llegada de expresidentes latinoamericanos a Venezuela, previo a elecciones

Venezuela, a 26 de julio de 2024.- A días de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro negó el ingreso a un grupo de exmandatarios de América Latina, entre ellos Vicente Fox, y a otros gobernantes derechistas que asistirían como “observadores electorales” y que fueron invitados por María Corina Machado.

En el aeropuerto Internacional de Panamá los exmandatarios se quedaron varados, luego de que la aerolínea les notificará que el vuelo comercial con destino a Caracas no podría ingresar a espacio aéreo venezolano si no se bajaban de la aeronave, de lo contrario el resto de los pasajeros no podrían viajar, ya que el vuelo no iba a despegar.

Ante esto, el expresidente panista a través de sus redes sociales compartió un video y posteó el siguiente mensaje: “El miedo de un tirano se nota en sus acciones, pero seguiremos fuertes María Corina, y Venezuela Libre”.

Quienes también asistían en calidad de “observadores electorales” son los expresidentes de Panamá, Mireya Mosco; de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez; y de Bolivia, Jorge Quiroga, incluso la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Todos ellos pertenecen a la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) organización política derechista y que apoyan a la oposición venezolana.

El próximo domingo 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduró busca reelegirse, aunque según las encuestas Edmundo González sería el favorito.