Junta editorial del The Washington Post reitera petición para que Biden se retire de contienda presidencial

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de julio 2024.- La junta editorial del periódico estadounidense The Washington Post, reiteró su petición al presidente Joe Biden, para que se retire de la contienda presidencial.

En un texto editorial, el medio consideró que la conferencia de prensa en solitario que el mandatario dio el jueves en el marco de la cumbre de la OTAN en Washington no sirvió para despejar las dudas sobre su habilidad para derrotar al expresidente Donald Trump (2017-2021) en las urnas.

“La mejor manera de evitar que Trump llegue al Despacho Oval es ofreciendo una fuerte alternativa” a Biden, de 81 años, señaló el periódico.

En la publicación, The Washington Post, reconoció los logros del gobierno demócrata, como reducir la inflación o intentar llegar a un acuerdo de alto el fuego con Gaza; no obstante, señaló que “la mejor manera de asegurar que una victoria republicana no deshaga este progreso podría ser entregarle” la candidatura “a un sucesor con mayor capacidad” de ganar las elecciones.