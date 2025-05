José Mujica, ex presidente de Uruguay se encuentra en "fase terminal" de cáncer, informa su esposa

Montevideo, Uruguay, a 12 de mayo 2025.- El ex presidente de Uruguay, José Mujica está en la fase “terminal” del cáncer de esófago que sufre desde hace algunos años y recibe cuidados paliativos para evitar el dolor, informó su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolanski, a un medio local.

De acuerdo con declaraciones de la cónyuge del ex mandatario a la radio local Sarandí, la situación actual es “terminal”, y explicó que los médicos hacen lo necesario para que viva el último pasaje de su vida "lo mejor posible".

Asimismo, Toplanski explicó que el ex líder liberal uruguayo no asistió a las elecciones regionales del pasado 11 de mayo en las que la izquierda retuvo el poder en la ciudad de Montevideo, capital del país, porque el traslado en el vehículo era mucho para él y su médica le recomendó que no se presentara.

De igual forma, la esposa de Mujica, comentó que intenta que se reserve "la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible" y dijo que solo reciben visitas de personas que él autorice.

"Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí”, declaró la exsenadora.