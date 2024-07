Joe Biden se retira de la carrera presidencial en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos, 21 de julio del 2024.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió abandonar la carrera a la reelección como mandatario, en beneficio a los intereses del partido y del país, anunció en una carta.



“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, externó el mandatario de 81 años.



De esta manera, Biden cedió a las presiones de su propio partido y compañeros de la escena política, luego de que tuviera una actuación no convincente en el primer debate cara a cara con Donald Trump.



“Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí”, sentenció Biden.