Influencer colombiana lanza maquillaje sólo para piel blanca y recibe críticas

Bogotá, Colombia, a 23 de diciembre de 2024.- Luisa Chima, reaccionó en su cuenta de TikTok a las críticas por la falta de inclusión en sus maquillajes.



Aseguró que sus productos están enfocados a tonalidades consideradas más rentables para su marca Kaba Makeup y dejaba de lado los tonos morenas y oscuras, al menos de momento.



Pero aseguró que se trata de un tema de rentabilidad: “Kaba Makeup acaba de salir al mercado; no es que no nos gusten las pieles oscuras, no es que no queramos ser inclusivos. Se trata de un tema de negocios”.



“La mayoría de pieles entran en estos siete tonos; las pieles oscuras no son tan comunes, si uno empieza a sacar tonos para pieles oscuras, se van a quedar; es muy poco rentable hacer un lote en esas tonalidades, es muy costoso como emprendimiento”, aseguró Chima.



Pero la explicación de Chima generó más incomodidad en redes sociales y le llegaron estos comentarios: "señora Luisa, entiendo su punto, pero ¿cómo quiere llegar a la población afro si no la incluye? Ese es el problema. Unas marcas incluyen, otras sólo sacan excusas”, “¿Las pieles oscuras no son tan comunes en Colombia?”.