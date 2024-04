Hijo de ganadero protesta en Times Square por secuestro de su padre en Chiapas

Estados Unidos, 01 de abril de 2024.- En redes sociales comenzó a difundirse la protesta realizada por el ingeniero y ganadero Fernando Ruíz Ruíz, quien colocó matas en Times Square, en Nueva York, sobre el secuestro de su padre, hecho que ocurrió el pasado 9 de noviembre en el municipio de La Concordia.

Fernando tomó esta decisión debido a que el gobierno no ha dado una resolución del caso ya que el Estado se encuentra evitando la “confrontación” con los criminales que mantienen al padre de Ruíz Ruíz privado de la libertad.

“Me encuentro en uno de los puntos más concurridos del mundo: Times Square, Nueva York, para mostrar lo que realmente está pasado en México al mundo y en especial en mi estado”, comenzó Fernando.

El hombre asegura que su padre fue secuestrado por el narco, por lo que el gobierno no quiere involucrarse en el hecho.

“Hoy hago el llamado porque yo no me voy a callar. Yo voy a seguir buscando a mi papá. Es el resultado del narco gobierno. Es el resultado de un narco presidente que lo único que ha hecho es defender a los delincuentes y dejar a su suerte a los ciudadanos; y, si el gobierno no hace nada, nosotros sí. Yo no voy a olvidar a mi padre, porque si la ciudadanía no tiene paz, el gobierno tampoco”, señaló Ruíz.