Hermanos de RFK Jr. rechazan su decisión de apoyar a Trump: "es una traición", aseveran

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de agosto 2024.- Los hermanos del ex candidato presidencial independiente, Robert F. Kennedy Jr., rechazaron su decisión de apoyar al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de suspender su campaña.

Asimismo, calificaron como “una traición” a los valores de su padre y de su tío, el ex mandatario estadounidense John F. Kennedy.

“La decisión de hoy de nuestro hermano Bobby de apoyar a Trump es una traición a los valores que nuestro padre y nuestra familia más valoran”, afirmaron en un comunicado cinco de sus hermanos.

“Es un triste final para una triste historia”, añadieron Kathleen, Courtney, Chris, Kerry y Rory Kennedy.

Cabe señalar que, además de condenar su posicionamiento a favor del candidato presidencial republicano, aseguraron que ellos obrarán a favor de la fórmula demócrata conformada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

“Queremos unos Estados Unidos llenos de esperanza y unidos por una visión compartida de un futuro más brillante, un futuro definido por la libertad individual, la promesa económica y el orgullo nacional. Creemos en Harris y Walz”, apuntaron.

Es de recordar que, en el inicio del proceso electoral, el hijo mayor de Robert F. Kennedy, lanzó su campaña para ser el abanderado del Partido Demócrata y enfrentar en las elecciones primarias al presidente Joe Biden; sin embargo, poco tiempo después decidió intentarlo como independiente.