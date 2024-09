Harris vs Trump, equipos de campaña aceptan formato para el debate del 10 de septiembre

Washington, Estados Unidos, a 5 de septiembre de 2024.- La aspirante presidencial demócrata Kamala Harris ya aceptó las condiciones que tendrá el debate donde se enfrentará al magnate republicano Donald Trump.

Esto pone fin a la discusión sobre las restricciones a tener micrófonos abiertos, regla que, de acuerdo a Kamala Harris, supondrá una desventaja. Pero a regañadientes participará en esa contienda, que se hará el siguiente 10 de septiembre en el National Constitution Center de Filadelfia.

La cuestión es que, la condición de que sólo estuviera abierto el micrófono del candidato que tuviera la palabra en turno fue tomada por el equipo de campaña de Joe Biden, algo que ya generó arrepentimiento posterior porque silenció los exabruptos erráticos de Donald Trump.

Y ahora con Harris, el equipo cambió de opinión para señalar que ambos micrófonos debían estar abiertos todo el tiempo, al señalar que eso "permitiría por completo los intercambios sustanciales entre los candidatos", aunque también supone el riesgo de que Trump haga manterrupting a Harris.

No obstante estas preocupaciones, el equipo de campaña de Harris escribió: "entendemos que existía el riesgo de que Donald Trump se ausentara por completo del debate, como había amenazado con hacerlo en otras ocasiones, si no accedíamos a su formato predilecto". Así que para no "poner en riesgo el debate", escribió el equipo de campaña de Harris, "aceptamos todas las reglas propuestas por ABC, incluidos los micrófonos cerrados".