Gustavo Petro, presidente de Colombia, plantea elección de jueces por voto popular; hace alusión a la reforma mexicana

Bogotá, Colombia, a 9 de octubre de 2024.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a los asistentes a la toma de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo cuando dijo que propondrá elección de jueces por voto popular como lo ha hecho México.

Gustavo Petro también señaló que la relación entre los poderes ejecutivo y judicial pasa por días traumáticos. "No puedo ocultar que los días que estamos viviendo han sido bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones Justicia-Presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza", expresó.

Respecto a la idea de elegir a los jueces por voto popular, aseguró: "México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino, eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”.

Dijo esto el mismo día en el que la Corte Constitucional tumbó la facultad de contratación directa otorgada al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) para la construcción de vías regionales.