Grandes donantes de Trump emplean a mexicanos sin visa para trabajar, según The Guardian

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de diciembre 2024.- Liz y Dick Uihlein de los mayores donantes a la campaña presidencial de Donald Trump, emplean a mexicanos que no cuentan con visas de trabajo, en sus complejos de productos de oficina y envíos en Wisconsin y Pensilvania, según una investigación de The Guardian.

Según el medio británico, decenas de mexicanos llegan a sus empresas con visas B1 “de entrenamiento” con validez de seis meses, pero en realidad trabajan en el área de transporte de la compañía de los Uihlein.

“En realidad están trabajando, no entrenando”, dijo una persona con conocimiento directo de la situación.

El medio dio a conocer que cita documentos de la empresa y testimonios de allegados a la empresa.

The Guardian subrayó que la investigación fue hecha por ellos durante varios meses con entrevistas a personas que tienen conocimiento directo del programa de transporte de ‘Uline’, la empresa de envíos, y que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Asimismo, indicó que una de sus fuentes precisó que la empresa no tenía capacidad para contratar personal para sus almacenes, especialmente en Pensilvania, y por eso buscaron mano de obra en México.

De igual forma, detalló que los trabajadores reciben sus pagos en cuentas bancarias en México, pero reciben una compensación adicional por viajar a Estados Unidos y quedarse en ese país; sin embargo, su salario es mucho menor al de sus homólogos estadounidenses.