George Clooney pide a Biden que "sea un héroe" y se retire de contienda presidencial

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 10 de julio 2024.- La estrella de cine, George Clooney, se sumó al grupo de personalidades que apoyan al partido demócrata, que pidió al presidente Joe Biden que se retire de la contienda por la Presidencia de Estados Unidos.

Lo anterior, mediante un artículo de opinión publicado en The New YorkTimes titulado “Amo a Biden, pero necesitamos un nuevo Nominado”, el actor dijo que el partido demócrata no puede ganar las elecciones y perderá el Congreso si se mantiene al mandatario estadounidense como candidato.

"No es sólo mi opinión, sino la de todos los senadores, congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado", escribió Clooney.

“Amo a Joe Biden. Como senador, como vicepresidente, como presidente. Lo considero un amigo, y creo en él. Creo en su carácter. Creo en su calidad moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. Pero la que no puede ganar es la batalla contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede”, agregó el donante del partido liberal

Asimismo, el protagonista de películas como La Gran Estafa (2001), Batman y Robin (1997), entre otras, aseguró que hace unas semanas, durante un evento de recaudación notó que Biden ya no era el hombre capaz de cerrar tratos y resolver problemas que conoció en el pasado, sino que, ahora es el que “todos vieron” en el debate presidencial.