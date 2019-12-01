Estados Unidos revoca visas a funcionarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador por corrupción

Washington D.C., Estados Unidos, 28 de septiembre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visa a funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, a quienes señaló por presuntos actos de corrupción y narcotráfico en la región.

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, Bolivia concentra el mayor número de personas incluidas en la medida, con 13 funcionarios o exfuncionarios y un empresario. Entre los sancionados se encuentran el fiscal general boliviano, Roger Mariaca; el exministro de Justicia, Iván Manolo Lima, y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

La lista también incluye al fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer, Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de la Policía Frans William Cabrera.

Las restricciones contemplan la revocación de visas para algunos de los señalados y limitan el acceso a Estados Unidos para ellos y sus familiares directos, con base en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La administración estadounidense también declaró inelegibles para obtener una visa en el futuro a otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con ese documento.

En Colombia, la medida alcanzó al empresario Euclides Antonio Torres y a la senadora Martha Isabel Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), partido que forma parte de la coalición del Pacto Histórico. En Perú fue incluido Juan Carlos Núñez, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, mientras que Estados Unidos informó sobre restricciones contra otros dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque no reveló sus identidades.

El Departamento de Estado justificó las medidas al señalar que los afectados estarían relacionados con acciones que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, atentan contra gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades de corrupción o narcotráfico.