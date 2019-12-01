Escala la tensión entre Irán y Estados Unidos con nuevos ataques en el Golfo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 18:17:57

Teherán, Irán, a 26 de junio de 2026.- El conflicto entre Irán y Estados Unidos registró un nuevo episodio de confrontación este sábado, luego de que los Guardianes de la Revolución iraníes informaran sobre una ofensiva contra posiciones militares estadounidenses en la región del Golfo, como respuesta a los recientes bombardeos efectuados por Washington.

De acuerdo con la televisión estatal iraní Irib, el cuerpo militar ideológico de la República Islámica aseguró que la operación fue una represalia directa por los ataques lanzados por Estados Unidos contra territorio iraní.

Horas antes, el ejército estadounidense había anunciado acciones militares dirigidas a objetivos en Irán, argumentando que respondían a una agresión contra un buque mercante que navegaba por el estrecho de Ormuz, incidente que Washington atribuyó al gobierno de Teherán.

Este nuevo intercambio de ataques ocurre en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, una región estratégica para el comercio internacional debido al tránsito de petróleo y otras mercancías por el Golfo y el estrecho de Ormuz.