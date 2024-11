Encuestas muestran empate técnico entre Trump y Harris en vísperas de la elección

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de noviembre 2024.- Los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump, del los partidos Demócrata y Republicano, respectivamente, llegan con un empate técnico a la víspera de la elección del 5 de noviembre, de acuerdo con múltiples encuestas.

Según el agregador de encuestas Five Thirty Eight, la vicepresidenta Harris cuenta con un 48% del voto popular, mientras que el ex presidente tiene un 56.9 por ciento.

Cabe mencionar que en Estados Unidos, tener la mayoría del voto popular no significa ganar los comicios ya que, cada uno de los 50 estados de EEUU cuenta con un número concreto de delegados con un total de 538 y es el aspirante que obtenga la mayoría de estos quien triunfa en la elección.

Normalmente, los estados tiene una tendencia clara sobre el voto; sin embargo, hay siete entidades considerados “bisagra” que podrían decantarse por cualquiera de los candidatos: Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Míchigan, Pensilvania, Nevada y Arizona.

Por lo anterior, en esos estados, los candidatos han concentrado la mayoría de sus esfuerzos de campaña para obtener la mayoría del voto, lo que les podría significar una victoria electoral al final de la jornada.

La candidata Harris pasará su último día de campaña en el estado de Pensilvania, el cual es vital para sus aspiraciones. Por su parte, el empresario de bienes raíces recorrerá Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan.