En medio de escándalo sexual, Matt Gaetz se retira de nominación para fiscal general de EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de noviembre 2024.- Matt Gaetz ex presidente del Partido Republicano en el Senado, anunció que retira de la nominación para ser fiscal general de Estados Unidos, durante la segunda administración del presidente Donald Trump, en medio de señalamientos por conducta sexual inapropiada en su contra.

“Aunque el impulso era fuerte, está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la Transición Trump/Vance”, escribió Gaetz en una declaración.

Asimismo, el político aseguró que siempre se sentirá honrado de que el próximo mandatario estadounidense lo haya considerado para ser el jefe del Departamento de Justicia.

“Siempre me sentiré honrado de que el presidente Trump me haya considerado para dirigir el Departamento de Justicia. Estoy seguro de que salvará a Estados Unidos”, añadió el ex legislador.

El anuncio se produjo un día después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes publicó un informe sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada y uso de drogas ilegales por parte de Gaetz.