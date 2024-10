El ex presidente Jimmy Carter vota por Kamala Harris, a pesar de estar en cuidados paliativos

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de octubre 2024.- El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981), de 100 años de edad, realizó uno de sus mayores deseos: votar a favor de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, dio a conocer Jason Carter, nieto del ex mandatario.

El ex jefe de Estado se encuentra en cuidados paliativos desde febrero del 2023, por lo que envió su voto por correo, añadió el nieto de Carter en un mensaje de texto.

De acuerdo con la familia de Jimmy Carter, quien enfrenta problemas de salud terminales, el ex presidente se encontraba “ilusionado” por votar por la vicepresidenta Harris en las elecciones que comenzaron con su periodo de votación anticipada en el estado de Georgia, donde reside el ex político demócrata.

Cabe recordar que, el pasado 1 de junio, día en que el ex mandatario cumplió los 100 años de vida, la Casa Blanca amaneció con un gran letrero con el número 100 en su jardín norte. Además, el presidente estadounidense, Joe Biden, lo felicitó en un mensaje en el que expresó su admiración por él, por su “visión esperanzadora” del país y su “compromiso con un mundo mejor”.