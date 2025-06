Donald Trump ordena parar redadas en restaurantes, campos y hoteles

Los Ángeles, California, a 13 de junio de 2025.- De acuerdo a información del medio The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden a funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, que pausen las redadas y detenciones de inmigrantes en campos, restaurantes y hoteles.

El medio reportó que esta información la obtuvieron mediante un correo electrónico y la confirmaron tres funcionarios del gobierno estadounidense.

Mediante un comunicado, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, expresó que seguirán las órdenes del presidente y que la dependencia trabajará “para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales”.

Asimismo, el correo detalla que continuarán las redadas relacionadas con la trata de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas, pero los agentes no arrestarán a “colaterales no delictivos”, refiriéndose a indocumentados de los que no existen pruebas de haber cometido algún delito.