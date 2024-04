Después de la pandemia COVID-19, 61% de la población confía más en las vacunas: estudio

Barcelona, España, 30 de abril del 2024.- El 60.8 por ciento de la población en el mundo afirmó estar más dispuesta a vacunarse contra enfermedades como resultado de su experiencia durante la pandemia global por el COVID-19, según reveló un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en España.

El estudio, publicado en Nature Medicine en colaboración de la Graduate School of Public Health and Health Policy de la City University of New York (CUNY SPH), evaluó la confianza mundial en las fuentes de información y en las vacunas a través de encuestas anuales realizadas en 23 países que representan más del 60 por ciento de la población mundial.

Fue una de las encuestas de los investigadores del ISGlobal, centro impulsado por la Fundación La Caixa de Cataluña, ha revelado que más de 3 de cada 5 participantes (60.8 por ciento) están más dispuestos a vacunarse contra enfermedades distintas del covid desde su experiencia en la pandemia, en tanto que tan solo el 23.1 por ciento se ha mostrado menos dispuesto.

Cabe destacar que tan solo un año después de que el COVID fuera declarada pandemia, más de 250 millones de personas en todo el mundo habían sido vacunadas contra el SARS-CoV-2, el virus que lo causa, dando lugar a la mayor campaña de vacunación de la historia.

Sin embargo, la investigación también refiere que la intención de vacunarse contra el COVID en 2023 era inferior (71.6 por ciento de los encuestados) a la de 2022 (87.9 por ciento).