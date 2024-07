Desestiman cargos contra ranchero estadounidense que mató a migrante mexicano en la frontera

Arizona, Estados Unidos, 10 de julio del 2024.- Un juez de Estados Unidos decidió desestimar todos los cargos contra el ranchero George Allan Kelly, quien ya no tendrá que enfrentar a la justicia por asesinar en el año 2023 en su propiedad ubicada en la frontera de Arizona y México al migrante mexicano Gabriel Cuén Buitimea.

Fue el juez de la Corte Superior del condado Santa Cruz, Thomas Fink, quien argumentó que no existen las pruebas suficientes para la continuidad del caso.

“El tribunal considera que el Estado no es capaz de articular una base razonable para mantener abierto este caso”, resolvió.

Asimismo, indicó que las circunstancias presentadas por la Fiscalía hacen poco probable que puedan producir una sentencia en el futuro.

Dicha decisión evitó que se lleve a cabo un segundo juicio en contra de Kelly, después que el pasado abril el mismo juez declarara nulo el primero, cuando un jurado no pudo llegar a un acuerdo.

Cabe destacar que Kelly enfrentó cargos de asesinato en segundo grado por la muerte del migrante mexicano, quien tenía 48 años y fue asesinado a tiros durante el mes de enero del año 2023.

Durante el primer juicio, la Fiscalía aseguró que Kelly, de 75 años, disparó de forma “intencional” contra un grupo de migrantes que cruzaban por sus tierras cerca de la frontera de Arizona, sin ningún tipo de advertencia, matando a uno de un impacto de bala en la espalda.

Se argumentó que los migrantes que iban con el mexicano no representaban ningún peligro para la vida de Kelly o de su esposa cuando éste disparó su rifle AK-47.

En tanto, los abogados defensores del ranchero aseguraron que el hombre disparó para tratar de intimidar a por lo menos seis hombres que se encontraban en sus tierras.

La razón por la cual el jurado no logró llegar a una conclusión es porque la bala que mató al mexicano nunca fue encontrada, por lo que la defensa argumentó que existía la posibilidad de que traficantes pudieran haberlos atacado para robarles “su mercancía”, no obstante, en el sitio no se encontraron armas ni drogas ni nada ilícito.