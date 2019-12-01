Desde Billie Eilish hasta Bad Bunny: artistas desafían a Trump y al ICE en Los Grammy

California, Estados Unidos, 2 de febrero del 2026.- La 68ª edición de los Premios Grammy quedará marcada como una de las más críticas y confrontativas frente al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde los discursos de artistas como Bad Bunny y Billie Eilish, hasta los comentarios irónicos del presentador Trevor Noah, la ceremonia estuvo atravesada por mensajes políticos y sociales, especialmente en defensa de la comunidad migrante.

Las primeras señales de inconformidad surgieron desde la alfombra roja, donde figuras como Billie Eilish y su hermano Finneas, Justin y Hailey Bieber, y Lady Gaga aparecieron con un prendedor blanco y negro con la leyenda “ICE Out” (“Fuera ICE”), en clara alusión al rechazo a las políticas migratorias y a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Al recibir el premio a Mejor Canción, Billie Eilish aprovechó el micrófono para lanzar un mensaje contundente a favor de las personas migrantes. “Nadie es ilegal en tierra robada”, expresó antes de criticar directamente a la agencia migratoria, lo que provocó reacciones divididas entre el público.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue protagonizado por Bad Bunny, quien al recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana inició su discurso con una frase directa: “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”. El artista puertorriqueño continuó con un llamado a la empatía y a rechazar el odio.

“No somos salvajes, no somos animales ni extraterrestres; somos humanos y somos americanos”, afirmó, en un mensaje que buscó confrontar la polarización social que vive el país.