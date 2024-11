Dan 6 años de prisión por corrupción a Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina

Buenos Aires, Argentina, a 13 de noviembre 2024.- La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner recibió una sentencia condenatoria de seis años en prisión por delitos relacionados con corrupción, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó la pena ordenada por el Tribunal Oral Federal 2.

Cabe recordar que fue en 2022 cuando el tribunal condenó a la ex mandataria por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz.

En sesión ordinaria, la Cámara de Casación rechazó todos los recursos, tanto de la fiscalía como de las defensas, con lo que quedarán confirmadas las mismas penas y absoluciones que impusieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N.º 2, en su sentencia del 6 de diciembre de 2022.

El juzgador en turno, condenó a la ex Jefa de Estado como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Cabe señalar que a pesar de que la pena fue confirmada, la ex presidenta Fernández de Kirchner no pisará la prisión ya que la sentencia queda firme debido a la edad de la ex mandataria, pues tiene 70 años, y se ejecuta solo cuando estén agotadas todas las instancias judiciales de revisión.