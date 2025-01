Conductora de TV se entera en vivo de la muerte de su padre; rompe en lágrimas

Lima, Perú, 13 de enero del 2025.- Un momento trágico fue transmitido por televisión en vivo, luego de que la conductora peruana, Milagros Leiva, fuera notificada que su padre había fallecido justo a la mitad de su programa, situación que se viralizó en redes sociales.

Durante el programa en vivo titulado Milagros Leiva: Entrevista, presentado por Willax TV en Perú, la conductora se vio obligada a interrumpir a su invitada, puesto que, segundos antes se había quedado en silencio en estado de shock al recibir un mensaje.

Momentos después, Milagros Leiva soltó un gran suspiro y se disculó tanto con la invitada como con la audiencia por su abrupta interrupción para después con voz entrecortada y los ojos llorosos, anunciar la muerte de su padre.

"Doctora, un segundo Rolo, le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone, no lo he escuchado. Discúlpenme pero le tengo que decir a la audiencia lo que está pasando. Lo voy a decir, porque además la audiencia me quiere mucho, a partir de este momento Kike Montenegro queda a cargo, tengo que decirlo, mi papá ha muerto y tengo que irme del programa, lo siento mucho", dijo.