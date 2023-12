Condenan a 23 años de prisión a fundador de secta surcoreana por abuso sexual

Seúl, Corea del Sur, a 22 de diciembre 2023.- Un hombre identificado como Jung Myung-seok, fundador de la secta surcoreana Misión del Evangelio Cristiano, recibió una sentencia condenatoria de 23 años de prisión, tras ser encontrado culpable de abuso sexual y agresión sexual en contra de dos mujeres previamente fieles a su movimiento.

El Tribunal de Distrito de Daejeon decidió condenar al sujeto, de 78 años de edad por las acusaciones específicas de violación y agresión sexual presentadas por dos antiguas fieles de la secta, originarias de Hong Kong y Australia.

Cabe señalar que las denuncias de las dos féminas fueron destacadas en el reciente documental "In the Name of God: A Holy Betrayal" (En el nombre de Dios: una traición divina), que fue producido por Netflix y la cadena surcoreana MBS

De igual forma, la Fiscalía de Distrito dio a conocer que Jung Myung-seok ya había cumplido una condena de 10 años en prisión hasta 2018, luego de ser declarado culpable de violación, abusos sexuales y malversación de fondos relacionados con varios miembros de la secta.