Chile presenta candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU; cuenta con apoyo de Brasil y México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 08:59:45

Santiago de Chile, Chile, a 2 de febrero 2026.- Chile anunció la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), anunció el mandatario actual, Gabriel Boric.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario, quien dejará el poder el próximo 11 de marzo, indicó que la primera jefa de Estado de su país, ya cuenta con el apoyo de México y Brasil, “los dos países más poblados de América Latina”.

Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, aseguró el mandatario desde el palacio La Moneda.

Boric agregó además que el sistema internacional, “puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”.

Cabe señalar que la elección del sustituto de António Guterres, tendrá lugar a finales del próximo año y se prevé que cuente con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región anunciaron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.