Anuncia UE que no reconocerá triunfo de Maduro si no se verifican las actas

Santander, España, a 23 de agosto 2024.- Joseph Barroll, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, adelantó que la unión no reconocerá la victoria electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales.

"Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer", recalcó el jefe de la diplomacia europea.

Además, insistió en que “todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección", algo que "todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se produzca".

Asimismo, comentó que las 27 naciones miembro de la UE, intentan fijar una posición sobre el asunto y, si no se establece ahora, ha anunciado que la postura se determinará en el Consejo del Ministro de Exteriores de la próxima semana.

"Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y, de momento, no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales, que el Consejo Nacional Electoral debe mostrar para demostrar cuál es este resultado y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer", subrayó Barroll.