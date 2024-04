AMLO manda su solidaridad al expresidente uruguayo José Mujica tras anuncio de enfermedad

Ciudad de México, 30 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó toda su solidaridad al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien anunció que tiene un tumor en el esófago.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador llenó de elogios a el exmandatario uruguayo, de quien refirió que es un “hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro”.

“Pepe Mujica le quiere mandar un gran abrazo, porque dio a conocer que está enfermo, va a salir bien, porque es un hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo”, apuntó el mandatario mexicano.

“Él tiene no sé si hasta lo podemos encontrar, una frase muy parecida a la del papa francisco, que el que quiera hacer dinero que nos ayude a todos, que ayude a la sociedad a hacerse a un lado y no se dedique al servicio público, que no se dedique a la política”, recordó.

Cabe destacar que José Mujica anunció el lunes pasado que tiene un tumor en el esófago que ha complicado su estado de salud.

“Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, externó el expresidente de Uruguay.