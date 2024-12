Romina, hija de Dulce, rompe el silencio sobre el fallecimiento de la cantante

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2024.- La hija de Dulce, Romina Mircoli, rompió el silencio tras la muerte de su mamá y publicó un mensaje en sus redes sociales.

​Por medio de una publicación en las redes sociales de Romina, la joven expresó que estos días han sido muy complicados."No tengo en mi corazón más que agradecimiento a Dios, no pude haber tenido mejor mamá, sé que no hoy no paro de llorar y quizá no pare nunca, pero en estos difíciles momentos, sólo puedo decir gracias".

Mircoli aseguró que Dulce, la cantante, siempre vivirá tanto en su corazón como en su hijo, pese a los señalamientos que han surgido desde el fallecimiento de la cantante sobre su nula relación con su madre, Romina Mircoli expresó que tiene paz porque estuvo con ella "hasta el final".

"Pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en que forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí".