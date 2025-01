Podría intentar quitarse la vida Fofo Márquez; su madre apoya la idea 

Ciudad de México, a 26 de enero de 2025.- Después de que el influencer Fofo Márquez fuera declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Edith "N", se ha dado a conocer que sus familiares y amigos se encuentran preocupados, ya que temen que pueda atentar contra su vida en el Penal de Barrientos, donde se encuentra preso.

Fue la madre del influencer, Sandra Xóchitl Alcaráz, quien en una entrevista con Adela Micha, aseguró que teme por la integridad de su hijo. También indicó que Rodolfo recibe atención psicológica semanal, debido a su inestabilidad emocional, donde ha mencionado su deseo de irse con su papa, quien falleció en noviembre de 2022, tras padecer cáncer.

"Una psicóloga va una vez a la semana a darle terapia porque desde el primer día decía que se iba a ir con su papá. No sé qué voy a hacer si lo sentencian, no estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida", declaró la madre, quien también señaló que comparte el sentir de su hijo. "Él dice que se va a ir con su papá y yo creo que sería lo mejor, porque no es vida estar ahí, 47 años encerrado. Llega un momento en el que le pides a Dios que les quite ese dolor. Tiene 27 años, ¿Cómo va a vivir 47 años más?", expresó Sandra Xóchitl Alcaráz.

Fue en marzo de 2024 que el influencer, que era conocido por presumir en redes sociales su vida millonaria, golpeó a una mujer de nombre Edith en una plaza comercial de Naucalpan, debido a que ella chocó sin querer el auto del tiktoker.