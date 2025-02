Niurka rompe en llanto tras posicionarse en contra de Alfredo Adame en La Casa de Los Famosos All Stars

Ciudad de México, 10 de febrero del 2025.- Niurka Marcos, artista cubana, rompió en llanto durante el primer posicionamiento en La Casa de los Famosos All Stars, tras situarse frente a Alfredo Adame para darle sus razones por las que quiere que se vaya del reallity show de Telemundo.

La que ha sido llamada ‘mujer escándalo’ lloró de manera desconsolada tras explicarle a Adame que la ha hecho revivir ciertos episodios de su vida de “ataques impunes” ante las recientes polémicas que ha tenido el actor dentro del reallity show.

"Te conozco desde hace muchísimos años pero lo que yo vi ayer me llenó de terror, eres un hombre que desconozco totalmente. Me dio pavor ver cómo presumías cuánto daño eras capaz de hacerle a cualquier ser humano, cualquiera que haya sido, mujer u hombre, no importa", le dijo Niurka a Alfredo.

"No quiero eso en mi vida porque despertaste momentos demasiado fuertes en mis vivencias personales de impunidad que tuve que superar con garra, es por eso es que no me gustaría tenerte cerca porque no me gustaría despertar en ti ese monstruo y que me dañaras como lo han hecho otras personas. Es por eso que creo que no debes estar en la casa", concluyó en su posicionamiento.