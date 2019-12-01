Luisito Comunica condena agresiones y comentarios racistas contra ecuatorianos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 21:44:07

Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- El creador de contenido, Luisito Comunica, rechazó las agresiones y los comentarios racistas dirigidos contra ciudadanos ecuatorianos por parte de algunos mexicanos, previo al duelo entre las selecciones de México y Ecuador en la justa mundialista.

A través de sus redes sociales, el influencer hizo un llamado a no mezclar los conflictos políticos con el trato hacia las personas, al señalar que los ciudadanos ecuatorianos no deben ser responsabilizados por las decisiones de sus gobiernos.

Asimismo, recordó que Ecuador es un país hermano e insistió en que sus habitantes merecen respeto.

No obstante, pidió a la afición evitar cualquier acto de discriminación o violencia y privilegiar el respeto dentro y fuera de las canchas.