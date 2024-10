Lolita Cortés vendrá a Morelia para dar una masterclass de teatro musical

Morelia, Michoacán, a 4 de octubre de 2024.- En noviembre llegará por primera vez a Morelia la Masterclass de Teatro Musical impartida por Lola Cortes, quien estará acompañada de su hijo Mariano Romo.

Los directores de la compañía de artes escénicas Jorge Cedeño, Sinaí Hernández, Alberto Contreras, Giovanni Rodríguez e Ivan Muñiz comentan que la Masterclass se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre en la UNICLA campus Tres Puentes, así como el 13 de noviembre en El Milagrito Rooftop de Mansion Solís. Los 3 días en horario de 3:30 a 10pm.

La clase maestra fue organizada con motivo de la celebración del primer aniversario de TCN (To be On Cloud Nine) Performing Arts Company, agrupación que a lo largo de este primer año han presentado espectáculos como “¿Qué Tenorio es éste? El Musical” y el “Concierto Tributo a Mentiras el Musical”, además de presentaciones en el Festival Michoacán de Origen y Pride Michoacán entre otros.

Los lugares se apartarán con un precio de venta general del 10 de octubre al 5 de noviembre, promoción de preventa desde el día de hoy hasta el 9 de octubre y en caso de que el cupo no llegue a su límite, accesos last minute del 5 de noviembre al día del taller.

Para mayor información y registro solicitan comunicarse a las redes

Sociales de la compañía:

•Facebook: https://www.facebook.com/TCNMorelia

•Instagram: https://www.instagram.com/tcnmorelia