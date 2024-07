Lifetime se convierte en la nueva casa del pastelero Buddy Valastro y presenta “Cake Dinasty”

Ciudad de México, a 12 de julio de 2024.- El canal Lifetime estrenará este sábado 13 en toda Latinoamérica “Cake Dinasty”, la nueva serie del célebre pastelero, chef y empresario Buddy Valastro quien regresa a la televisión para mostrar cómo él y su familia llevarán el imperio del negocio Carlo's Bake Shop a nuevos niveles, expandiéndolo a otras áreas, mientras continúa con la creación de innovadores y creativos pasteles, sello que ha caracterizado su trayectoria.

La serie viene con una primera temporada de 10 episodios, los cuales llevarán a los espectadores detrás de escena en Carlo's Bake Shop y junto a Buddy, conocido como el “Cake Boss”, mostrarán como el famoso chef pastelero se las ingenia para equilibrar las demandas de un imperio comercial en rápido crecimiento y una vida familiar exigente.

Ahora con los hijos involucrados y una extensa y extravagante familia, el negocio crece con más restaurantes, envíos a nivel nacional, máquinas expendedoras automáticas de pasteles y mucho más. Sin embargo, Buddy Valastro sigue siendo fiel a sus raíces, horneando cada día miles de pasteles, especiales postres italianos, galletas y, además, creando innovadores y sorprendentes diseños para sus pasteles.

En esta temporada, Valastro se enfrenta a algunos de sus mayores retos hasta la fecha, que incluyen creaciones para celebrar el 50° aniversario de la legendaria victoria del caballo de carrera Secretariat, los 50 años del actor Neil Patrick Harris, el 20° aniversario del musical Wicked en Broadway y una enorme torta de aniversario para Caesars Palace. Además, la serie exhibe cómo en paralelo a toda esta carga laboral y responsabilidades, Buddy busca seguir siendo un esposo y padre dedicado de cuatro hijos que crecen y navegan por sus próximos pasos en el negocio familiar y fuera de él.

Buddy Valastro ha sido pionero del movimiento de pasteles personalizados, logrando una influencia insuperable a través de su trabajo en el negocio familiar de larga data Carlo's Bake Shop desde que saltó a la televisión en 2009. Con cuatro libros catalogados como los más vendidos según el New York Times, una variedad de exitosos programas de televisión y una legión de más de 30 millones de seguidores en redes sociales en todo el mundo, Valastro es un gigante en el campo culinario. El pasado 7 de junio de 2024 Buddy recibió un Daytime Emmy Award por su rol como presentador de la serie de A&E del 2023 “Legends of The Fork”.

“CAKE DYNASTY” es producida por el grupo Six West Media™ en asociación con Cakehouse Media para A&E. Steve Ascher, Donna MacLetchie, Jacob Huddleston, Cyndi Harder y Buddy Valastro son productores ejecutivos. Teri Kennedy y Jordan Harman son productores ejecutivos para A&E Network. A&E tiene los derechos de distribución mundial de “Cake Dinasty”.

Sinopsis episodios “Cake Dinasty”

EPISODIO 01: PASTEL TOTALMENTE MALVADO

La pequeña pastelería de Buddy Valastro en Hoboken se ha convertido en un imperio que incluye una fábrica familiar que produce miles de postres y productos salados, además de impresionantes pasteles personalizados. Cuando a Buddy se le encarga hacer un pastel de aniversario número 20 para el elenco del musical de Broadway "Wicked", su equipo lucha por crear una obra maestra a tamaño real en solo tres días. Mientras tanto, cuando Buddy Jr., el hijo mayor de Buddy, revela que podría preferir saltarse la universidad y trabajar para su padre, Buddy pone a Junior a prueba para ver si está listo para la vida de repostero.

EPISODIO 02: SECRETARÍA DEL PASTEL

El frenesí del Día de la Madre es uno de los momentos más ocupados del año, ¡y Buddy está estresado! Necesita crear un pastel personalizado para el 50º aniversario de la Triple Corona de Secretariat, grabar su primera película para Lifetime y ayudar a su equipo a enviar miles de pasteles del Día de la Madre. Mientras los ataques de pánico de Buddy regresan, lucha por terminarlo todo a tiempo y cumplir con sus estándares ultra altos.

EPISODIO 03: PASTEL EN EL AVIÓN

Cuando Buddy recibe una solicitud de Anthony Shriver para crear un pastel para el evento benéfico Best Buddies Challenge en el complejo Kennedy, está emocionado. ¡Pero el equipo se enfrenta a dificultades cuando se dan cuenta de que este pastel tiene que viajar a Hyannis Port en un avión sobre el mar! Mientras tanto, Lisa intenta controlar a un problemático empleado en el departamento de máquinas expendedoras, y Buddy Jr. continúa su pasantía pero lucha por mantener contento a su padre... ¡y fuera de su espalda!

EPISODIO 04: PASTEL DE CAMPO

Cuando a Buddy se le encarga hacer un pastel para el superastro internacional de country Walker Hayes, el equipo debe encontrar la manera de transformar la letra de su éxito "Fancy Like" en una dulce obra maestra. Mientras tanto, Buddy Jr. comienza su pasantía en la fábrica y pronto se da cuenta de que hay mucho más en el negocio que construir pasteles. La pregunta sigue siendo si Buddy puede equilibrar entrenar a su hijo, trabajar en el pastel de Walker Hayes y lidiar con las muchas reuniones, desafíos de equipo y responsabilidades familiares que lo mantienen en diferentes direcciones.

EPISODIO 05: PASTEL DE NEIL PATRICK HARRIS

El trabajo se mezcla con la vida familiar cuando a Buddy se le encarga crear un pastel temático de magia para el cumpleaños de Neil Patrick Harris en la misma semana que el baile de graduación y la graduación de Junior. Mientras tanto, Buddy intenta crear una caja especializada que finalmente envíe pasteles de dos pisos a través del país sin daños.

EPISODIO 06: SORPRESA DE SPUMONI

Cuando un club social italiano local le pide a Buddy que cree un pastel para su evento de golf "Prosciutto Open", Buddy y el equipo dan un golpe épico. Mientras tanto, Sofia crea un hermoso pastel para la confirmación religiosa de Marco y Carlo, haciendo que Buddy se pregunte si tal vez Sofia (y no Junior) es la favorita para hacerse cargo de Carlo's Bake Shop algún día.

EPISODIO 07: PASTEL DE DANIEL BOULUD

Cuando Sofia consigue una pasantía con Daniel Boulud, a Buddy se le encarga hacer un pastel para el famoso chef francés y su personal. Pero una ola de calor en Nueva Jersey amenaza con arruinarlo todo, ¡incluida la famosa receta de pastel de crema del padre de Buddy!

EPISODIO 08: PASTEL HOUSE BEAUTIFUL

Buddy hace un pastel para un viejo amigo y el actual Director Editorial de House Beautiful Magazine, Joanna Saltz. Mientras tanto, cuando Danny "The Mule" anuncia su retiro, Buddy y la pandilla organizan una fiesta sorpresa digna de los cuarenta y nueve años de Danny en Carlo's Bake Shop.

EPISODIO 09: UN PASTEL DIGNO DEL CÉSAR

Cuando el icónico Caesars Palace de Las Vegas solicita un pastel a Buddy, todos se unen para crear una réplica gigante del casino, completa con estatuas y fuegos artificiales. Pero las apuestas se duplican cuando Caesars le ofrece a Buddy la oportunidad de presentarles un nuevo concepto de restaurante para su lugar más codiciado en el Food Hall. Es un asunto familiar cuando los Valastro convergen en Las Vegas para hacer la presentación y revelación del pastel de toda una vida.

EPISODIO 10: UN PASTEL MUY LOCO

Buddy y el equipo se embarcan en un enorme pastel para la Feria Estatal de Meadowlands en la misma semana en que un gigante minorista pone a prueba la capacidad de Buddy para producir 90,000 pasteles al mes para sus tiendas en todo el país. Buddy lucha con un dolor extremo en el hombro mientras maneja una presión enorme y la decisión inminente de Junior sobre si quiere quedarse trabajando en el negocio o ir a la universidad.