Lifetime estrenará “la vida y muerte de Nicole Brown Simpson”

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2024.- El canal de Lifetime presenta "La Vida y Muerte de Nicole Brown Simpson” (The Life and Murder of Nicole Brown Simpson), una serie documental de cuatro episodios que se estrenará el próximo lunes 4 de noviembre.

El estreno es parte de la programación especial para prevención de la violencia hacia la mujer, y brinda la oportunidad de que se escuche la propia narrativa y voz de Nicole, ex esposa de O.J. Simpson, a 30 años de su trágica muerte.

Con un acceso sin precedentes a vídeos domésticos, entrevistas exclusivas y al diario de vida personal de Nicole, el documental, que podrá verse del lunes 4 al jueves 7 de noviembre, revela nuevos e impactantes detalles de la estremecedora historia que se hizo mundialmente conocida por el llamado “Juicio del Siglo” donde el acusado de doble homicidio era el destacado jugador de fútbol americano y estrella Hollywood O.J. Simpson.

"La Vida y Muerte de Nicole Brown Simpson” ofrece los testimonios de las hermanas y amigos más cercanos de Nicole quienes rompen el silencio y dan cuenta de la pesadilla que vivió en privado la joven madre de dos hijos mientras estuvo casada con O.J. Simpson y también después del divorcio.

Nicole Brown Simpson era una joven de 18 años cuando conoció a O.J. Simpson, el famoso deportista y actor de 30 años, quien en ese momento estaba casado hacía diez años con Marguerite Whitley. En el primer episodio de la serie documental, D'Anne Purcilly, amiga de Nicole, recuerda que ella vivió un tiempo en la casa que compartía con su entonces esposo David LeBon y cuenta como Nicole llegó con sus pantalones rotos después de su primera cita con O.J.

“Cuando llegó a casa, sus pantalones estaban rotos… la cremallera estaba rota”, relata D'Anne Purcilly en el documental. “Eran jeans. Y David le dijo: 'No puedes romper los jeans como si fueran de lino'”. A lo que Lebon agrega en el documental “Le pregunté: ‘Nicole, ¿qué te pasó?’. Ella me respondió: ‘Se puso un poco violento’. Y yo le pregunté: ‘¿Por qué dejaste que te hiciera eso?’”.

La aventura amorosa llevó al divorcio de O.J. de su primera esposa Whitley, para después casarse con Nicole en una gran y mediática ceremonia. Sin embargo, detrás de una pareja aparentemente perfecta, la historia era diferente. La relación era extremadamente turbulenta, además de abusiva física y psicológicamente. Nicole llamó a la policía muchas veces durante el matrimonio, denunciando incidentes de violencia doméstica.

Después de siete años de matrimonio y dos hijos en común, en 1992 Nicole solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Estaba dispuesta a empezar su nueva vida, pero le llegó una nueva forma de tormento por parte de O.J. debido los celos y naturaleza controladora de él.

Según las tres hermanas de Nicole (Denise, Dominique y Tanya) que comparten su historia en la serie documental de Lifetime, ella pasó la mayor parte de su matrimonio con O.J. sonriendo para ocultar el dolor del abuso verbal y físico.

La noche del 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman fueron brutalmente asesinados frente a la casa de Nicole en el área de Brentwood de Los Ángeles. Ella tenía sólo 35 años cuando murió apuñalada y la violencia del crimen conmocionó a toda una nación. El descubrimiento de los cadáveres llevó a la intervención de la policía y las sospechas rápidamente recayeron en O.J. como el culpable más probable.

La violencia doméstica que Nicole vivió en silencio por años fue públicamente revelada al mundo durante el juicio que se le realizó a O.J. Simpson por los brutales asesinatos de Nicole y su amigo Ron Goldman, juicio que cautivó a los medios en gran parte debido a su fama y a los procedimientos televisados. Si bien el ex jugador fue absuelto de los cargos, en 1997, fue declarado responsable de los asesinatos después de una demanda civil presentada por las familias de las víctimas y se le ordenó pagar 33 millones de dólares.

A 30 años de la muerte de Nicole Brown Simpson, este documental es una crónica sobre la protagonista y brinda a la audiencia la oportunidad de escuchar el testimonio de 50 entrevistados, entre ellos los que mejor conocían a Nicole -sus amigos y familiares- para arrojar nueva luz sobre su vida, centrándose principalmente en la violencia doméstica que sufrió Nicole antes de los trágicos acontecimientos de junio de 1994.

Dirigida por Melissa G. Moore, la serie documental fue producida por Bunim/Murray Productions para Lifetime. Entre los productores ejecutivos adicionales se encuentran Melissa Moore (The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard), Rit Saraswat (Surviving R. Kelly: Part II) y Brie Miranda Bryant (Where is Wendy Williams?, Janet Jackson, Surviving R. Kelly).

Sinopsis episodios

Lunes 4 de noviembre

Episodio #01

A sus 18 años, Nicole conoce a la superestrella OJ Simpson, de 30 años y comienzan un vertiginoso romance. Tras una fachada de familia perfecta, Nicole sufre el abuso y control de OJ. Y cuando finalmente le pide el divorcio, el no deja de acosarla. Hasta que ella pone un límite que resultó fatal.

Martes 5 de noviembre

Episodio #02

Tras años de tormento, Nicole pide el divorcio, entrando en una nueva y emocionante fase de su vida que incluye un peligroso coqueteo con uno de los mejores amigos de OJ. Pero tras repetidas violentas escenas de celos y una reconciliación fallida, todo se encamina hacia un final trágico.

Miércoles 6 de noviembre

Episodio #03

Tras la muerte de Nicole, el comportamiento de OJ se vuelve cada vez más errático. Las sospechas sobre él terminan con una persecución por la autopista 405 y el caos mediático del "Juicio del Siglo". ¿Qué sucedió años después con Sydney y Justin sin la protección de Nicole?

Jueves 7 de noviembre

Episodio #04

El juicio del siglo fue un espectáculo mediático como el mundo nunca había visto: una serie de descubrimientos impactantes, errores desafortunados, y las oportunidades perdidas por la fiscalía. ¿Qué problemas legales enfrentó OJ cuando todo terminó? ¿Y qué tan violento fue su comportamiento?