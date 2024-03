La Semana Santa llega a History y History 2 con el estreno de Misterios de la biblia

Ciudad de México, a 26 de marzo del 2024.- Los canales History y History 2 presentarán, a partir del jueves 28 de marzo, una programación especial por la Semana Santa, en la que destaca el estreno de la serie “Los misterios de la biblia”.

History 2 ofrecerá desde el jueves 28 y hasta el sábado 30 la esperada serie “Los misterios de la biblia”, con dos cautivadores episodios cada noche. Esta nueva producción busca sumergir al espectador en el fascinante mundo del libro más influyente de todos los tiempos. Entonces, arqueólogos, historiadores y científicos guían un viaje desde Jerusalén hasta Roma.

Además de ese estreno, History 2 volverá a emitir, completa, la serie original “Yo conocí a Jesús” entre el jueves y el domingo. Es una miniserie de ocho episodios que ofrece una visión única de la vida de Jesucristo a través de los ojos de personajes clave como la Virgen María, José, Juan el Bautista y María Magdalena, entre otros.

Cada personaje lleva a los espectadores a través de una historia épica y emocional del hombre más famoso de la historia, desde su nacimiento, muerte y resurrección, representado a través de un relato de ficción, combinado con entrevistas a importantes religiosos e historiadores.

Para el domingo de Pascua, History 2 presentará “Las discípulas de Jesús” y “Siguiendo el rastro de Jesús”, dos documentales que exploran el papel de las mujeres en los inicios del cristianismo y desafían las creencias establecidas sobre la figura de Jesús.

Por otro lado, el Jueves Santo en History llegan estrenos como la película “El secreto de María Magdalena” y de “La muerte de Jesús: una investigación médica”, este último un documental que cuestiona las representaciones tradicionales de la crucifixión mediante análisis forenses y expertos históricos.

Además, ese día History emitirá “¿El último papa?”, un documental que examina una antigua profecía que sugiere que el Papa Francisco podría ser el último de su línea. Hace novecientos años, un santo católico llamado Malaquías sufrió una serie de visiones proféticas que predecían la identidad de cada futuro Papa.

Esta antigua profecía, enterrada en el Vaticano durante siglos, sugiere que el Papa Francisco, el último de la línea sagrada que se remonta a casi 2.000 años, puede estar destinado a ser el último. Es una advertencia de proporciones cataclísmicas, y que los expertos creen que está notablemente reforzada por algunos de los escritos y visiones milagrosas más famosos de todo el cristianismo, que pueden indicar un fin inminente del papado, una destrucción de la Iglesia tal como la conocemos, o peor aún, el fin apocalíptico de los días.

Por otro lado, ese mismo jueves History presentará “El código de Dios” un especial de dos horas que muestra cómo la tecnología moderna revela códigos secretos de la Biblia, incluyendo uno que parece señalar la ubicación del Arca perdida.

Y el sábado 30, History estrenará cuatro episodios de “Los misterios de la biblia” y presentará el especial “El ADN de Jesús: la búsqueda”, especial donde un genetista y un erudito bíblico se unen para investigar las reliquias sagradas en busca de muestras de ADN que podrían pertenecer a Jesús o a su familia.

Utilizando los últimos avances en tecnología de ADN, el genetista de la Universidad de Oxford, George Busby, y el erudito bíblico, el pastor Joe Basile, investigan en este documental las reliquias sagradas más famosas del mundo, incluida la Sábana Santa de Turín, el Sudario de Oviedo y los huesos recién descubiertos del primo de Jesús, Juan Bautista. Su viaje los lleva a lugares sagrados de todo el mundo, desde España e Italia hasta Israel y las costas del Mar Negro.

EPISODIOS “MISTERIOS DE LA BIBLIA”

JUEVES 28

EN LOS PASOS DE JESÚS (#1 IN THE FOOTSTEPS OF JESUS)

En los últimos 2000 años, Jesús ha sido un personaje famoso y polifacético en la historia. ¿Pero qué sabemos realmente sobre él? ¿Existió? ¿Dónde encontramos rastros de su historia, que dio origen a la religión más practicada en el mundo?

LOS MILAGROS DE CRISTO (#2 THE MIRACLES OF CHRIST)

Durante 2000 años, Jesús ha sido un personaje debatido en la Historia. ¿Qué sabemos hoy sobre él? Este episodio explora los lugares emblemáticos de sus milagros en Caná y el lago Tiberíades. Un fascinante viaje hacia el destino de un hombre que cambiaría la historia de la humanidad.

VIERNES 29

LA BÚSQUEDA DEL ARCA DE LA ALIANZA (#3 THE QUEST FOR THE ARK OF THE COVENANT)

En el judaísmo, el Arca de la Alianza es un objeto sagrado: un cofre de madera de acacia, con oro y querubines. Portador de la palabra divina y tótem de guerra, castiga a quienes lo tocan. ¿Deberíamos mantenernos alejados de este objeto fascinante y aterrador? ¿Cuáles son sus poderes?

LA BÚSQUEDA DEL GRIAL (#4 THE QUEST FOR THE GRAIL)

Es la reliquia más sagrada y deseada en el cristianismo, pero envuelta en misterio. Docenas de iglesias afirman tener el Grial, algunos creen haberlo encontrado. ¿Cómo saber cuál es el verdadero?

SÁBADO 30

EL PODER DEL REY SALOMÓN (#5 THE POWER OF KING SOLOMON)

Salomón, figura mítica del Antiguo Testamento, tercer rey de Israel. ¿Existió realmente? La historia bíblica fue considerada fuente confiable, pero arqueólogos desafían esta certeza utilizando tecnologías para comprender mejor su reinado.

EL MISTERIO DE FÁTIMA (#6 THE MYSTERY OF FÁTIMA)

El Santuario de Fátima en Portugal, un pequeño pueblo rural en el siglo XX, se ha convertido en un lugar de peregrinación mundialmente reconocido. Más de 6 millones de visitantes acuden anualmente a este sitio dedicado a la Virgen María. ¿Cuál es el misterio detrás de su transformación en un lugar tan venerado por los cristianos?