Influencer Rachel Yaffe pierde la vida a los 27 años a causa de un raro tipo de cáncer

Ciudad de México, 18 de octubre del 2024.- La famosa influencer estadounidense Rachel Yaffe perdió la vida a los 27 años de edad tras luchar contra un extraño tipo de cáncer que le fue diagnosticado.

De acuerdo con medios locales, la joven mujer fue diagnosticada con cáncer cuando tenía 20 años de edad, por lo que su lucha contra la enfermedad duró 7 años; el último mensaje de la joven en sus redes sociales fue publicado en pasado 1 de septiembre, el cual se viralizó rápidamente.

A través de su cuenta de TikTok, Yaffe contaba a sus seguidores cómo sobrellevaba la enfermedad y a pesar de los malestares que sufría, su carisma le ayudó a crecer exponencialmente en sus números en redes sociales, con seguidores que se mantenían al pendiente de su estado de salud.

Fue en un video publicado en el año 2023 donde contó cómo fue diagnosticada con su rara enfermedad.

“Fui a ver a una doctora durante el verano, que me conocía personalmente, y ella examinó todo mi cuerpo. Incluso palpó mi hígado y no sintió nada, pero me dijo, ‘Puedo ver en tus ojos que sientes que algo no está bien contigo’”, dijo en primera instancia.

“Siento que todos me hacían sentir como si fuera mi ansiedad, como si estuviera loca. … Al día siguiente fui a hacerme una ecografía. Pensé que solo era alérgica al gluten porque también tenía hinchazón”, continuó.

En el proseguimiento de la historia, narró que un especialista le confirmó que tenía un “tumor de 20 centímetros” en su hígado y tras realizarse una biopsia, se reveló que dicho tumor, denominado fibrolamelar, era maligno.

“Es un cáncer de hígado adolescente súper raro”, destacó la influencer.

En su última publicación, realizada en el mes de septiembre, Rachel Yaffe contó que no se encontraba bien de salud y que su enfermedad ya le había quitado las fuerzas y ganas de comer.

"Perdí gran parte de mi fuerza cuando recibía radiación y estoy comenzando desde el primer día. Me ha resultado muy difícil levantarme y obligarme a moverme, así que estoy trabajando en lograrlo. Tengo muy poco apetito, así que ha sido un poco difícil tanto física como mentalmente, pero estoy trabajando para concentrarme en las pequeñas cosas que me dan alegría", narró.