Fernando Delgadillo dará concierto en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 29 de mayo de 2024.- Las personas que disfrutan de la trova y géneros musicales afines deben estar contentas, porque el cantautor Fernando Delgadillo anunció un próximo concierto en Morelia, presentación en la que también se grabarán escenas para una película.



La presentación será el 10 de agosto en el Teatro José María Morelos, según anunció el propio cantautor en redes sociales.



La película que será grabada es "The man of the paintings", lo cual significa también que quienes vayan al concierto podrían aparecer en el filme.



Y a propósito del concierto, el inicio será a las 20:30 horas de ese 10 de agosto, mientras que los boletos ya están disponibles a través de la página electrónica Taquilla Cero, con precios que van de 880$ pesos a 660$.