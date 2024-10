Exsuegra de Ariel Miramontes, "Albertano", le pide explicaciones sobre la muerte de su hija

Ciudad de México, 16 de octubre del 2024.- Dentro de las últimas horas, el nombre de Ariel Miramontes, mejor conocido por su personaje ‘Albertano’, se volvió tendencia en las redes sociales, después de que una mujer, que se identificó como su "exsuegra", le exigió información sobre la muerte de su hija, de nombre Elizabeth.

De acuerdo con la versión de la mujer, su hija mantuvo una relación sentimental con Miramontes, de la cual, supuestamente nacieron los dos hijos menores del famoso comediante mexicano.

Fue a través de una serie de videos de la red social TikTok que la presunta Exsuegra exigió información sobre la muerte de su hija porque hasta hace solo unos días se enteró de su muerte.

"Yo apenas hace una semana me enteré que ella había fallecido. Yo vivo en los Estados Unidos y he tenido comunicación con ella hace un mes que hablamos. Ella nunca me dijo que estaba enferma. Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva. Yo no sé por qué dicen que ella hace años se murió”, declaró.

Asimismo, agregó que le exige información al comediante dado que al no vivir en México no tiene la posibilidad de indagar sobre su fallecimiento.

"Le pedí apoyo a las autoridades del lugar donde murió, ya me comuniqué con ellos pero no tengo respuestas porque estoy hasta acá, y no me dan información (...) no saben lo doloroso que es perder un hijo, no puedo dormir, nada más estoy pensando cuándo murió, de qué murió mi hija, y nadie me da información", apuntó.

"Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas (...) Albertano es papá de mis nietos, fue pareja de mi hija, mi hija vivía en otro lugar", sentenció.